Filicudi, ancora un masso rotolato fino alla strada provinciale

A Filicudi, nella strada provinciale, per Pecorini continuano piovere grossi massi che per fortuna non hanno colpito nessuna auto in transito.

«Stavolta – racconta l’isolana Annuzza Cappadona – è accaduto a Stimpagnato. Ma se in quel momento passava qualcuno? Non oso pensare. La nave tra l’altro non ha potuto operare per le avverse condizioni del mare a Filicudi e ha fatto operazione nello scalo alternativo di Pecorini dove si sono dovuti recare con le auto i malcapitati passeggeri affrontando oltre 10 chilometri di rotabile. E si è transitato a rischio e pericolo lungo la provinciale interessata dalla frana.

Ma sono tutti gli isolani in agitazione. Dice Nicolas Rando: «Da tre giorni l'aliscafo e non può ormeggiare al porto per il mare mosso, e avendo un secondo scalo di Pecorini Mare con il respingente rotto, l'aliscafo non può ormeggiare. Siamo abbandonati da tutti e non stiamo parlando di ora, ma è da un anno che va avanti questo disservizio». Anche Alessandro Saltalamacchia rincara la dose: «Per raggiungere la nave a Pecorini non si può rischiare la vita e di essere schiacciati da un masso».