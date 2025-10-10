Isole di Sicilia, per la crisi idrica arriva la nave dissalatore: acqua di qualità dal mare

La delegazione ufficiale, composta tra gli altri da Massimiliano Conti, vice capo gabinetto del ministero dell'ambiente, Vincenzo Leone, vice comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto, Pierpaolo Budri, capo di Stato Maggiore del comando logistico della Marina Militare, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione UniVerde, Rosalba Giugni, presidente Marevivo, Valerio Rossi Albertini, fisico atomico-molecolare al Cnr, è stata accompagnata da una delegazione di Marnavi che, durante la visita all’impianto, ha illustrato le diverse fasi di processo per ottenere un’acqua di qualità, sicura e a basso impatto ambientale. E i giudizi degli intervenuti si sono rivelati positivi.

La risposta sostenibile alla crisi idrica nelle isole minori d’Italia, con acqua di qualità, arriva dal mare e batte bandiera italiana. La crisi climatica impone soluzioni urgenti ma sostenibili per garantire l'accesso all'acqua potabile di qualità, specialmente negli arcipelaghi. Fondazione UniVerde e Fondazione Marevivo, che da anni promuovono il dibattito pubblico sul diritto all'acqua potabile e sulla protezione del mare, hanno promosso la visita ufficiale al primo dissalatore mobile marino già con brevetto del ministero dello sviluppo economico, realizzato da Marnavi di Napoli.

“Il dissalatore mobile marino – ha affermato Pecoraro Scanio - offre la soluzione più sostenibile ed efficace, specialmente per le isole minori e gli arcipelaghi, poiché in grado di garantire la fornitura costante di acqua potabile di alta qualità, rispondendo pienamente al diritto dei cittadini di usufruire di risorse idriche sicure, dal punto di vista sanitario, e remineralizzate secondo le normative vigenti. In un contesto nazionale caratterizzato da crescente stress idrico e difficoltà di approvvigionamento, questa innovazione italiana si presenta come una risposta estremamente flessibile, modulabile ed efficiente”.

“Vista l’importanza di disciplinare al meglio questa materia – aggiunge Rosalba Giugni di Marevivo - ci rammarica constatare che la Legge SalvaMare sia ancora lettera morta in attesa dei decreti attuativi, tra cui quello relativo all’art. 12 che stabilisce criteri stringenti e controlli ambientali sui dissalatori, a testimonianza del fatto che la volontà del legislatore nel regolamentare tali impianti era quella di tutelare l’ambiente marino e costiero. La norma, senza i decreti di attuazione specifici, rischia di perdere totalmente la sua efficacia. Il decreto siccità, oltretutto, peggiora l’attuale quadro permettendo deroghe all’obbligo di Via per i dissalatori. La dissalazione su nave permette il superamento delle criticità; promuovere questo genere di impianti, considerato il loro impatto ambientale pressoché nullo, è un’importante iniziativa che rappresenta una valida soluzione nella direzione più volte auspicata da Marevivo”.

"La sicurezza idrica – ha puntualizzato Massimiliano Conti, vice capo gabinetto del ministero dell'ambiente - è una priorità nazionale. Operiamo nel solco del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e delle misure del Pnrr - Missione 2, Componente 4 per tutelare la risorsa idrica, dentro un quadro di governance che comprende la cabina di regia per la crisi idrica. In questo percorso, le soluzioni tecnologiche devono essere integrate nel ciclo idrico: efficienza energetica, uso delle rinnovabili, riduzione delle perdite, riuso delle acque e monitoraggi trasparenti restano i nostri criteri guida. Il progetto del dissalatore marino mobile - sviluppato da realtà italiane e implementato su un'unità navale dedicata - propone una produzione offshore con rilascio del concentrato in acque profonde e diluizioni in navigazione, riducendo l'impatto sul suolo e sul paesaggio e consentendo una rapida messa in servizio in emergenza”.

Foto NotiziarioIsolEolie.it