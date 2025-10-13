Lipari, il centro riabilitazione per i disabili continua a non funzionare: nuova diffida all'Asp

L’Asp di Messina nonostante le continue richieste di quattro rappresentanti di famiglie con disabili non si è ancora attivata a mettere a disposizione i locali di Canneto da sempre realizzati come centro di riabilitazione neuropsicomotoria.

Per il ritardo maturato, al tribunale di Barcellona già nell’agosto 2016 era stata condannata dal giudice del lavoro Emanuele Quadraccia al pagamento delle spese di euro 2200 piu’ spese generali ed era stata anche sollecitata a mettere in atto la richiesta. Il ricorso oltre che da Naso era stato presentato da Luca Giorgianni, Pierpaolo Barbagallo, Fabrizio Finocchiaro e Pantaleo Furfaro.

Ma a distanza di ben nove anni dalla sentenza non si è ancora proceduto. Salvatore Naso, garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Lipari si è rivolto nuovamente anche al direttore generale dell’Asp e al procuratore della Repubblica Giuseppe Verzera.

Rievocando i passi che aveva mosso a partire dal 5 giugno scorso ove aveva avuto presso la sede Asp di Messina un incontro anche con il direttore Cuccì per individuare una soluzione per i circa 25 disabili, quasi tutti minori, che non riuscivano ad ottenere i trattamenti riabilitativi prescritti.