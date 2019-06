Premio "TaoTim" al Taormina Book Festival, premiata la siciliana Eleonora Bufalino

Eleonora Bufalino, 27 anni di Noto, è la vincitrice del premio “TaoTIM”, il particolare riconoscimento promosso da TIM nell’ambito del Taormina International Book Festival.

Il premio è stato assegnato a conclusione di un contest rivolto ai giovani talenti letterari tra i 18 e i 35 anni provenienti da tutto il territorio nazionale, che si sono misurati sul tema “La tecnologia ispira il desiderio". Obiettivo dell’iniziativa, che si inserisce all'interno di un festival che coniuga letteratura, arte, musica, cinema e da quest’anno - grazie allo sguardo delle nuove generazioni - anche i nuovi media, è stato quello di invitare i candidati ad una riflessione sul modo in cui la tecnologia ha influenzato e cambiato radicalmente la quotidiana ricerca dei sogni, delle aspirazioni e delle ambizioni.

Una interazione destinata ad evolversi ulteriormente con l’imminente arrivo del 5G: un grande traguardo per la digitalizzazione del Paese e soprattutto per il nostro modo di comunicare e vivere. Il 5G abiliterà, infatti, servizi innovativi in grado di rivoluzionare la vita di tutti i giorni, trasformando settori chiave della nostra economia come l'industria 4.0, l'automotive, la sanità, l'istruzione, il turismo, l'intrattenimento e la sicurezza.

Il premio “TaoTIM” sarà consegnato da Carlo Nardello, Chief Strategy, Customer Experience & Transformation Officer di TIM, nel corso della cerimonia di premiazione in programma sabato 22 giugno al Teatro Antico di Taormina e consiste nell'iscrizione gratuita al corso di scrittura creativa presso la rinomata Scuola Holden, da fruire nella stessa Taormina o presso la sede di Torino.

