Fiorella Mannoia in Sicilia: 3 tappe del "Personale tour"

Fiorella Mannoia tocca anche la Sicilia con il suo "Personale tour" con cui la cantautrice presenta dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico oltre ai suoi più grandi successi.

Tre le date in Sicilia: 16 agosto Ragusa (Piazza Libertà 21.30 in collaborazione con il Comune di Ragusa, GG Entertainement e Il botteghino), 17 agosto Taormina (Teatro antico, nell’ambito della rassegna TOmusica 3^ edizione), 19 agosto Palermo (Teatro di Verdura, nel cartellone dell’Estate al Verdura).

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e tastiere, Luca Visigalli al basso, Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale, Max Rosati e Alessandro "Doc" De Crescenzo alle chitarre.

L’album è anche una «piccola e umile “personale”», da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

«Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni – racconta Fiorella – io ho scoperto da poco quella della fotografia. Ho voluto abbinare a ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni».

