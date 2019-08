Capo d'Orlando, presentato l'ultimo romanzo di Giovanni Ciacci

Presentato ieri sera al Capo d'Orlando Marina l'ultimo romanzo di Giovanni Ciacci "La Contessa - La scandalosa vita di Giò Stajano".

"Notturno d'Autore", con la direzione artistica della professoressa Lucia Franchina, è realizzato dall’Assessorato alla Cultura dei Comuni di Capo d’Orlando e Ficarra in collaborazione con Mondadori Point di Manuela Carlo e conta sulla partecipazione delle case editrici Baldini e Castoldi, Einaudi, Mondadori, Feltrinelli, Salani, Laterza e Nord.

Giovanni Ciacci, intervistato dal giornalista professionista Antonio Puglisi non si è risparmiato raccontando la vita "straordinaria" di Giò Stajano e i suoi progetti come il passaggio dalla RAI a TV8 per la prossima stagione con un programma dedicato al gossip italiano. La splendida cornice del porto paladino ha reso l'evento ancora più suggestivo con la partecipazione di un numeroso pubblico interessato.

