Teatro, Anfuso lancia il sondaggio per il nuovo spettacolo alle Gole Alcantara

Continuano le repliche dell'Odissea tratta da Omero di Giovanni Anfuso ma intanto il regista lancia una campagna per far scegliere allo pubblico il nuovo spettacolo da rappresentare il prossimo anno nelle Gole dell’Alcantara. E propone tra quelli suggeriti dagli spettatori, dieci titoli. Da venerdì coloro i quali andranno ad assistere all’Odissea potranno votare grazie a un’apposita scheda. «Quel che mi ha sempre colpito, degli spettatori venuti qui nelle Gole - dice - , è stata la voglia di partecipare. Così ci è venuta un’idea curiosa, che crediamo però possa funzionare».

«Poiché per noi si poneva il problema di individuare il testo da rappresentare nella prossima estate - spiega -, abbiamo deciso di far tesoro delle numerosissime sollecitazioni che gli spettatori ci hanno rivolto. E abbiamo deciso di stilare una lista dei principali titoli suggeriti».

In questa "top ten" troviamo l’Eneide, l’Ecuba, il Decamerone, Le Mille e una notte, l'Orlando furioso, il Sogno di una notte di mezz'estate, La tempesta, Don Chisciotte, I Malavoglia e Il berretto a sonagli. Giovanni Anfuso, che ha adattato e diretto l’Odissea di Omero rappresentata con grande successo sul greto del fiume Alcantara, racconta come si è giunti alla scelta dello spettacolo. «Non era facile trovare un testo che potesse reggere il confronto con l'Inferno, per via dell’entusiasmante accoglienza che lo spettacolo tratto da Dante ha avuto per due anni consecutivi. Così, con i produttori, dopo aver pensato a lungo a quale classico proporre per dar vita a un’altra operazione che fosse culturale e popolare insieme, abbiamo scelto Odissea, che il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto. E questo gradimento, unito al bel tempo sulle Gole dell’Alcantara nelle prossime settimane, ci ha permesso di allungare di altri due week end le repliche dello spettacolo».

Così, a partire da venerdì 30 agosto e fino all’8 di settembre, l’Odissea continuerà a essere rappresentata nelle Gole dell’Alcantara ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle 20,30.

