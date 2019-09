Milazzo, da giovedì si festeggia la Madonna di Tindari

La seconda settimana di Settembre al Tono di Milazzo si festeggia la Madonna del Tindari, la festa che conclude l'estate milazzese.

Quest'anno le manifestazioni religiose preparate dalla fraternità di S. Papino composta dal parroco fra Stefano Smedile, dal nuovo viceparroco fra Christian Vegna e dal nuovo Guardiano del Convento fra Tonino Bono, prevedono giovedì 5 e venerdì 6 la messa alle ore 19:00 nella chiesetta del Tono, mentre sabato 7 alle ore 17:00 è prevista la processione del simulacro della Madonna che attraverserà la via Nettuno con l'immancabile infiorata organizzata dai residenti, fino a giungere in piazza S. Papino alle ore 19:00 per la celebrazione della Messa sul sagrato.

Al termine della funzione religiosa il corteo processionale proseguirà lungo la via Tono illuminata a festa dalle luminarie e dagli spettacolari fuochi d'artificio organizzati dagli abitanti del rione fino a ritornare nella splendida cornice della Baia del Tono per l'incantevole spettacolo pirotecnico conclusivo sul mare eseguito dalla ditta Tumore di S. Filippo del Mela. Domenica 8 settembre sarà la volta della festa liturgica con le messe solenni alle ore 10:30 e 19:00.

Insieme ai riti religiosi si svolgeranno dei momenti ricreativi curati dal comitato festeggiamenti che vedranno venerdì 6 settembre a partire dalle ore 21:30 l'esibizione musicale dell'Orchestra Spettacolo Music & Dance che allieterà i presenti in piazza N'gonia mentre domenica 8 alle ore 20:30 è previsto il concerto della "Junior Band" Banda Musicale P. Mascagni Città di Milazzo diretta dal M° Giuseppe Maio, cui seguirà l'estrazione dei premi del sorteggio a chiusura dei festeggiamenti.

