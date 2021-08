Passa da Taormina il tour acustico di Fabrizio Moro

L’attesa è finita per i fans di Fabrizio Moro che domani (5 agosto) potranno riabbracciare il proprio idolo al Teatro Antico di Taormina. Moro sarà in Sicilia in un unico appuntamento di Canzoni nella stanza-Percorso unplugged 2021, il suo tour estivo, prodotto da Friends and Partners. Pochi biglietti ancora disponibili al botteghino per assistere ad un live in cui il cantautore romano presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte).

«Sul palco - spiega Fabrizio Moro - due chitarre e un pianoforte, ma anche un tappeto, una bottiglia di vino e un posacenere. Ho ricreato una stanza». Sarà un live acustico di circa un’ora e quaranta minuti. «Chi conosce i miei pezzi - continua il cantautore romano - li ascolterà per la prima volta, come sono nati». Una scaletta con i brani più amati ma anche con qualche pezzo che lo stesso cantante di Pensa non proponeva al pubblico da anni. «Ho pescato dal repertorio più lontano - spiega il vincitore del Festival di Sanremo del 2018 in tandem con Ermal Meta - era l’occasione per recuperare brani che non facevo da tempo. Perché? Mi interessava riprendere qualcosa di me che nel frattempo è cambiato, aspetti più intimi e ingenui dei primi anni della mia carriera».

Un percorso acustico che lo mette a nudo e con una bottiglia di vino proprio per brindare al ritorno sul palco, assieme al suo pubblico. «Suonare senza incrociare lo sguardo della gente - dice l’artista - è una tortura. Mi mancava il calore, gli sguardi delle persone e dei ragazzi».

