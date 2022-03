È morto a 79 anni il vicepresidente di Unesco Sicilia, Franz Riccobono: lo ha stroncato il Covid

È morto oggi, stroncato dal Covid 19, dopo quasi due mesi di ricovero, Franz Riccobono, 79 anni, storico e vicepresidente della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia. Nato a Patti nel 1943, si è laureato nel 1970 in Economia e Commercio e per 26 anni - dal 1971 al 1997 - è stato funzionario all’Università di Messina.

È stato fra i massimi cultori della storia patria, strenuo difensore dell’identità di Messina e della sua provincia, autore di oltre cinquanta volumi tra testi di archeologia, tradizioni popolari e storia del territorio. Ha realizzato quindici tra musei e mostre permanenti. Socio fondatore (1971) dell'associazione Amici del Museo di Messina, ne è stato anche presidente. Era socio anche dell’Istituto italiano dei castelli e componente del Consiglio regionale dei Beni Culturali, in rappresentanza proprio della Fondazione Unesco.

La sua attività si è snodata nel corso di oltre 50 anni. Memorabile il suo impegno per salvare dal degrado e per restituire alla città di Messina un bene prezioso come la Real Cittadella, di cui conosceva la storia di ogni bastione, di ogni singola pietra. È stato anche l’anima del comitato Vara. Grande studioso di storia siciliana, archeologo, cultore di tradizioni popolari, esperto di antiquariato, autore di saggi e monografie, collaboratore dell’Università di Messina presso l’istituto di Geologia e Paleontologia, e dell’istituto di Geografia e Oceanografia, ha individuato l’abitato di Zancle, la Messina preistorica (XVIII-XII sec. a.C.), ed è riuscito a determinare la prima fase di fondazione greco-arcaica della città (VIII sec. a.C.), pubblicando i risultati delle sue scoperte nella monografia La Storia Ritrovata, dieci anni di ricerca archeologica a Messina (1975). Dal 1978 per la casa editrice Edas è stato direttore della collana Messina e la sua storia.

«La prematura scomparsa di Franz Riccobono - dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci - mi addolora profondamente e costituisce una grave perdita anche per la città di Messina e per la cultura siciliana. Se ne va uno studioso, un ricercatore e un collezionista tenace, instancabile, appassionato e geloso custode delle proprie idee. Profondo conoscitore della propria città, della quale era inguaribilmente innamorato, ha dedicato a Messina diverse pubblicazioni e centinaia di iniziative. Franz mi aveva contagiato l'amore per la Zona Falcata e la necessità del suo recupero. Era entusiasta del lavoro che in tal senso avevo avviato in questi anni col governo regionale. Ed ora che non è più tra di noi, riconsacriamo l’impegno a completare il lavoro iniziato, in omaggio alla sua memoria. Alla moglie va il cordoglio mio e del governo siciliano».

Cordoglio viene espresso in una nota anche dalla Fondazione Unesco, nata 17 anni fa per la promozione della tutela, valorizzazione e gestione dei siti siciliani iscritti al Patrimonio universale dell’Unesco e per la candidatura di nuovi siti per l’inserimento nella lista. «Oggi per la Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia e per la Sicilia intera è un giorno davvero triste. Piangiamo la scomparsa di Franz Riccobono», si legge nel comunicato firmato dal presidente Giovanni Puglisi. «Piangiamo la perdita - prosegue la Fondazione - di una persona perbene, dai modi eleganti e cordiali, grande studioso, divulgatore e conoscitore impegnato attivamente da oltre un cinquantennio nella valorizzazione e nella tutela della storia, dell’arte e delle tradizioni siciliane, oltreché della sua amata Messina». La nota lo definisce «studioso di grande prestigio, infaticabile promotore di cultura del territorio. Noto collezionista ed esperto di libri e stampe d’epoca, i suoi interessi hanno spaziato dalla storia all’archeologia, dalla storia dell’arte alle arti decorative e alle tradizioni siciliane, di cui era fiero e appassionato conoscitore. Suoi ultimi impegni erano stati il recupero della Real Cittadella di Messina, per il cui restauro lo scorso mese di novembre la Regione Siciliana aveva stanziato un finanziamento, e la preparazione di una mostra su alcune stampe provenienti dalla sua collezione sui monumenti arabo-normanni siciliani, realizzata insieme alla Fondazione Lauro Chiazzese di Palermo, più volte rinviata a causa della pandemia».

Quella stessa pandemia che gli è stata fatale. «Franz Riccobono - conclude la Fondazione Unesco - mancherà alla Sicilia e alla Fondazione per il suo contributo e le sue grandi competenze. La Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, i consiglieri, il direttore e il collegio dei revisori, si uniscono con grande affetto e partecipazione al dolore della famiglia, di tutti i suoi cari e di tutti coloro i quali hanno avuto il pregio e l’onore di conoscerlo e di lavorare insieme a lui».

