Si ride a Messina: sold-out al Vittorio Emanuele per lo show di Max Angioni

Sold out ieri sera, 10 dicembre, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, per lo spettacolo «Miracolato» di Max Angioni, il comico che si sta facendo apprezzare per la sua presenza al programma le Iene e che ha già alle spalle un’importante esperienza in programmi televisivi come Zelig, Italia’s Got Talent, «Lol-Chi ride è fuori».

Durante lo spettacolo Angioni racconta episodi di vita quotidiana coinvolgendo spesso il pubblico, in uno show davvero variegato di cui è interprete ed anche autore insieme a Alessio Tagliento con la regia di Ester Montalto. Due ore di gag fulminee e imitazioni mantengono il ritmo di una comicità ricca di citazioni e in continua evoluzione verso situazioni sempre più paradossali ed inaspettate. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli.

