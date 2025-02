Taobuk, a Taormina 200 ospiti internazionali al festival

Non a caso proprio Taobuk ospiterà un progetto speciale per celebrare i settant’anni della conferenza di Messina e Taormina, convocata dall’allora ministro degli Esteri Gaetano Martino con cui i sei ministri degli Esteri dei Paesi che facevano parte della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (Ceca), diedero il via ai lavori che portarono due anni dopo alla firma a Roma nel 1977 dell’atto di nascita della Comunità Europea. Un evento internazionale promosso dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il Ministero degli Esteri.

Tema scelto quest’anno è quello dei «Confini - Porte dell’immaginario» , confini quindi non intesi come divisioni ma piuttosto come limiti comuni, occasioni di scambio e arricchimento, che siano confini geografici e politici, o fra arti o ancora fra uomo e tecnologia (leggi intelligenza artificiale).

Ci saranno oltre duecento ospiti internazionali, scrittori come Peter Cameron, Susanna Tamaro e Joe R Lansdale ma anche economisti, artisti, intellettuali, scienziati e politici alla quindicesima edizione di Taobuk, il Taormina International Book Festival in programma dal 18 al 22 giugno.

Altra data che sarà celebrata è quella dei cinquant’anni dalla pubblicazione dell’Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo. Taobuk farà da cornice a una serie di iniziative, in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che coinvolgono anche Rizzoli, ora impegnato nella ripubblicazione delle opere di D’Arrigo. Oltre mille copie del romanzo sono state distribuite a studenti di Lombardia, Piemonte, Sicilia e Calabria e coinvolti in un lavoro di lettura e commento del testo, i cui risultati saranno presentati al Salone del Libro di Torino e a Taobuk, dove le classi più meritevoli vinceranno un soggiorno. Nel progetto rientrano anche le due sculture gemelle realizzate da Mimmo Palladino che saranno posizionate sulle due sponde dello stretto di Messina. Culmine delle celebrazioni sarà il 22 giugno quando al teatro Antico di Taormina andrà in scena uno spettacolo di musica e parole, firmato dal regista Davide Livermore, basato sul testo di D’Arrigo.

Il 21 invece, sempre al teatro Antico, è in programma il Taobuk Gala, durante il quale saranno distribuiti i Taobuk Awards , che verrà trasmesso in diretta su Rai1.

«Troppo spesso - spiega alla Bit di Milano la direttrice artistica e presidente Antonella Ferrara -, interpretiamo i confini come mura invalicabili, che difendono un’identità percepita come fragile o minacciata» ma «un confine non si può ridurre a ciò che si contrappone: è anche e soprattutto ciò che collega».