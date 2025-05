L'ex Spandau Ballet Tony Hadley in concerto a Taormina ad agosto

L’ex cantante degli Spandau Ballet, Tony Hadley, tornerà in concerto in Italia la prossima estate con una serie di date per festeggiare i 45 anni di carriera, accompagnato sul palco dalla Fabulous TH Band.

Questi gli appuntamenti resi noti dall’organizzazione Imarts-International Music and Arts di Carpi: 13 luglio Villa Arconati, Bollate (Milano); 14 luglio Piazza Alfieri, Asti - Asti Musica; 26 agosto Teatro Antico, Taormina - Taormina Arte, in concerto con l’Orchestra della Magna Grecia; 27 agosto Teatro La Versiliana, Marina di Pietrasanta - 46/o Festival La Versiliana; 28 agosto Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano - Merano World Music Festival; 30 agosto Piazza della Vita, Civitavecchia (Roma) - Civitavecchia Summer Festival; 2 settembre Teatro Sociale, Sondrio; 3 settembre Esedra di Palazzo Te, Mantova - Mantova Summer Festival.

La scaletta, anticipa Hadley, «sarà un’esperienza emozionante, con le hit che tutti conoscono, i miei brani solisti e alcune cover che amo particolarmente. Sarà uno spettacolo ricco di energia e grande musica». Non mancheranno hit dell’epoca d’oro degli Spandau Ballet come Gold, True e Through the barricades.