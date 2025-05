Lipari, per il film kolossal The Odiyssey prime immagini con effetti speciali tra i faraglioni e lo scoglio del Bagno

Tutte i dieci velieri d’epoca e i protagonisti del cast hollywoodiano sono stati al lavoro fino al tramonto sotto la regia di Christofer Nolan, Le riprese che sono girate dal mare e dall’alto con un elicottero a Pietra del Bagno e tra Petra Minalfa e Petru Luong riguardano anche un natante d’epoca che naviga, mentre sulla roccia ci saranno sei attrici trasformate in sirene. In zona vi saranno in bella mostra una decina di foche, realizzate con schiuma in modo da renderle reali. Ci sarà anche il tuffo di un attore in mare e la risalita sullo scoglio. Anche a Basiluzzo ci sarà l’uso di fumo per creare atmosfera.

In tanti i curiosi tra isolani vacanzieri si sono riversati sotto le famose terme di San Calogero incredibilmente chiuse da oltre 50 anni per video e foto ricordo di queste scene destinate a passare alla storia per l’Arcipelago per la pubblicità che faranno in tutto il mondo a partire da luglio 2026, allorquando l’opera cinematografica sarà in distribuzione.

C’è stato anche un blitz dei carabinieri perché alcuni dei giovani hanno scavalcato le transenne e si sono riversati lungo il costone a rischio che è zona vietata. E sono stati diffidati ad allontanarsi.

I faraglioni che si ergono nel c anale tra Vulcano e Lipari rappresentano «Le Rupi Erranti dell’Odissea»