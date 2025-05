Catherine Deneuve al 71° Taormina Film Festival, riceverà un premio alla carriera

Il 71° Taormina Film Festival annuncia la presenza straordinaria di Catherine Deneuve, leggenda vivente del cinema mondiale, che sarà protagonista di una serata di gala al Teatro Antico di Taormina. L’attrice riceverà il Premio alla Carriera per il suo inestimabile contributo all’arte cinematografica e presenterà il suo ultimo film, Spirit World - La Festa delle Lanterne, diretto da Eric Khoo.

Con una carriera che attraversa oltre sei decenni, Catherine Deneuve ha incarnato il volto più sofisticato e magnetico del cinema europeo. Ha lavorato con i più grandi maestri della settima arte, da Luis Buñuel a François Truffaut, da Roman Polanski a Jacques Demy, firmando interpretazioni memorabili in film come Bella di giorno, L’ultimo metrò, Indocina (che le valse una nomination all’Oscar) e La moglie del presidente. Elegante, intensa e sempre sorprendente, Deneuve ha interpretato ruoli che hanno saputo esprimere tanto la fragilità quanto la forza delle sue protagoniste, rendendola un punto di riferimento assoluto per generazioni di attori e cineasti.