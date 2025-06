Vasco Rossi a Messina, anche due treni speciali per i fan

Vasco Rossi torna in concerto in Sicilia per le due tappe sold out del tour Vasco live duemilaventicinque in programma domani e domenica (21 e 22 giugno) allo stadio Franco Scoglio di Messina. Per l’evento, per cui sono attesi 78 mila spettatori, sono state emanate ordinanze dal sindaco e sono stati resi noti particolari dell’organizzazione.

Ingressi e orari: apertura porte Prato: ore 15, apertura porte generale: ore 15.30, apertura cassa accrediti - botteghino: ore 18.30, inizio spettacolo: ore 21.

Il Comune di Messina - Servizio Mobilità Urbana ha adottato specifici provvedimenti per regolamentare la circolazione nell’area urbana coinvolta, comprendente non solo le strade immediatamente limitrofe allo stadio, ma anche quelle coinvolte dal previsto afflusso e deflusso del pubblico e dal transito veicolare e pedonale connesso allo svolgimento dei due concerti, al fine di garantire l’accessibilità in sicurezza e la fluidità della mobilità. Con ordinanza sindacale sono stati inoltre disposti, a tutela della pubblica incolumità, i divieti di vendita di alcolici, bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché il divieto di commercio itinerante nell’area interessata dall’evento.