Anna Foa vince la prima edizione del Premio Strega Saggistica a Taobuk

«Accogliere a Taobuk la prima edizione del Premio Strega Saggistica, frutto di una sinergia preziosa con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, è per noi motivo di profondo orgoglio - ha dichiarato Antonella Ferrara -. Questo riconoscimento celebra il valore della saggistica come strumento di analisi, coscienza civile e consapevolezza critica. In un’epoca di profondi cambiamenti, il libro resta presidio di libertà e rigore».

I finalisti e la giuria

Il Comitato scientifico – composto da Carlo Felice Casula, Alfonso Celotto, Simonetta Fiori, Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Nico Pitrelli, Lucrezia Reichlin, Nino Rizzo Nervo e Giovanni Solimine (presidente) – aveva selezionato, oltre all’opera vincitrice, i seguenti titoli:

Vittorio Lingiardi , Corpo, umano (Einaudi, 2024) – 20 voti

, Corpo, umano (Einaudi, 2024) – 20 voti Alessandro Aresu , Geopolitica dell’intelligenza artificiale (Feltrinelli, 2024) – 5 voti

, Geopolitica dell’intelligenza artificiale (Feltrinelli, 2024) – 5 voti Simone Pieranni , 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori, 2024) – 4 voti

, 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori, 2024) – 4 voti Luigi Zoja, Narrare l’Italia (Bollati Boringhieri, 2024) – 4 voti

I voti sono stati espressi da una giuria di 55 componenti, tra accademici, giornalisti culturali e membri del Comitato scientifico.

Premio Strega Saggistica Internazionale ad Anne Applebaum

Durante la cerimonia è stata premiata anche la giornalista e saggista Anne Applebaum, vincitrice del Premio Strega Saggistica Internazionale, assegnato dal Comitato promotore. L’autrice, Premio Pulitzer 2004, ha ricevuto il riconoscimento per Autocrazie. Chi sono i dittatori che vogliono governare il mondo (Mondadori, 2024), tradotto da Tullio Cannillo.

Il valore del saggio nel mondo contemporaneo

Il Premio Strega Saggistica, promosso da Taobuk in collaborazione con Fondazione Bellonci, Strega Alberti Benevento, BPER Banca, FUIS, Gabinetto Vieusseux, Casa dell’Architettura e altri partner culturali e tecnici, nasce per valorizzare la saggistica come genere chiave per comprendere il presente.

In un’epoca in cui temi cruciali come la sostenibilità ambientale, il ritorno dei conflitti, il rapporto tra cittadini e istituzioni e l’impatto delle tecnologie sono al centro dell’attenzione pubblica, il saggio si conferma uno strumento essenziale di riflessione, informazione e libertà.