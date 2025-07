Villa Piccolo a Capo d'Orlando, il fascino eterno di un luogo che parla a chi sa ascoltare

Come ogni estate, Villa Piccolo, a Capo D’Orlando, continua ad ammaliare i viandanti non solo con la sua bellezza ma anche con un ricco carnet di eventi, quasi fosse una sirena che incanta col suo splendido canto.

In Casimiro, affiliato alla Massoneria e alla Società Teosofica e attratto dall’invisibile, gli acquerelli mostrano un mondo popolato da gnomi, fate, folletti, elfi e spiriti elementali che rimandano anche a Paracelso. Uno di essi, raffigura un mago-gnomo vestito di nero, richiamo al primo colore dell’Opera, la Nigredo, il primo passo che conduce alla creazione della Pietra Filosofale.

Legge attentamente quanto scritto in una lunga pergamena bianca (Albedo), simbolo di conoscenza e il suo abito poggia a terra come le radici di un albero, richiamo ulteriore alla Natura e alla forza terrena. Il doppio bianco/nero simboleggia inoltre la dualità.

I due colori sono anche nel ritratto di due gnomi, dove è però presente anche il colore principe dell’Opera, il Rosso (Rubedo). Lo gnomo in nero ha un libro chiuso in mano, simbolo di esoterismo (ciò che non si conosce) e bisbiglia all’orecchio dello gnomo in rosso con pergamene in mano e un prezioso contenitore simbolo dell’Athanor.

Un bel dipinto di grande dimensioni presente nella villa, con stile diverso fa chiaro riferimento all’Opera nei Vasi-Athanor (forno per la preparazione della Pietra Filosofale), nei colori, nelle posture, nelle fiamme che ardono alle spalle degli uomini e nel calice che uno porta alla bocca.

Anche il poeta Lucio Piccolo (1901), descrisse e amò il mondo della Natura e Agata Giovanna, maggiore dei fratelli, fu anch’ella attratta da quel mondo e forse anche dal Giardino delle Delizie di Paracelso, visto che il parco con piante rare che realizzò è ricco di elementi, energia e bellezza.

Ospiti ed eventi continuano, intanto, ad animare quelle sale e quello splendido giardino che ieri ha visto la presenza del ministro della cultura Alessandro Giuli che l’ha scelta come luogo per presentare il suo ultimo libro, «Antico presente. Viaggio nel sacro vivente», un’opera che conduce il lettore in un affascinante percorso tra miti, leggende e luoghi sacri dell’Italia antica e il cui titolo contiene in sé il richiamo a quel linguaggio muto.