Capossela stappa la voglia di Sirene

Tre live in Sicilia. Che rapporto ha con questa terra?

C’è una linea sottile tra il canto e il richiamo e tra la poesia e l’allarme ed è quello che porterà Vinicio Capossela in Sicilia con Sirene. Richiami, emergenze e affioramenti, la serie di concerti estivi che vedrà l’artista portare sul palco il live Sirene: la frontiera a partire da stasera al Teatro Greco di Tindari, domani sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni, a Ragusa, per poi chiudere l’indomani al Teatro dell’Efebo di Agrigento, nell’ambito di Festivalle. Concerti che attraversano i confini e che vogliono portare il pubblico verso un viaggio sonoro, dove la canzone è racconto e allo stesso tempo visione.

Cosa le viene in mente quando pensa a quest’isola?

«Un episodio avvenuto una volta alla festa di Sant’Agata, a Catania. Eravamo in tre sulla Vespa di un amico e un vigile, vedendoci passare, ci ha detto “e che è, una lapa?”».

Ricordi divertenti, cos’altro?

«Ricordo un modo di dire, E su purtaru o Camposanto, facendo quel gesto con le dita che esorcizza la morte. Ricordo che ho detto: che bello, sembra una funeral song, come quelle di New Orleans. Allora ho chiesto come continuava, ma mi è stato detto che finiva lì».

E cosa è successo dopo?

«Ho detto “aspetta, scriviamo noi la continuazione”...».

L'intervista completa sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale