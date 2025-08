Cesarò, l'Etna madre, musa e sorella nelle opere di Giselle Treccarichi

A oltre mille metri d’altitudine, lontano dai flussi del turismo di massa, il piccolo comune di Cesarò, ricco di tradizioni e stratificazioni storiche, è attraversato da una gioiosa vitalità fatta di arte, progettualità locale e di un ritrovato dialogo con il territorio. Nel cuore boscoso dei Nebrodi, il borgo montano rappresenta uno dei centri più suggestivi e meno noti della Sicilia, sempre più laboratorio di sperimentazione artistica.

Nel suo centro storico, lungo Corso Regina Margherita 75, la galleria Momentaneamente ospita la mostra Come cocci di luce incandescente siamo Etna, di Giselle Treccarichi, artista nota per il suo approccio multidisciplinare e per la capacità di fondere materia e concetto. Un’esposizione che va oltre l’oggetto estetico per affacciarsi su interrogativi profondi legati al tempo, alla memoria e all’identità.

Nell’esposizione visitabile fino a ottobre, il percorso visivo, simbolico e onirico, vede l’Etna - madre, musa e sorella - prendere forma come memoria e radice. Attraverso i suoi dipinti realizzati con tecnica mista olio e acrilico, l’artista cesarese racconta un paesaggio interiore che nasce dal magma e si fa voce viva del femminile e del maschile, nella dualità stessa che il vulcano è. Accanto ai dipinti sarà anche possibile ammirare in esclusiva nazionale sei fotografie di Yves Bergeret - tratte da Poème su l'Etna - che il poeta e artista francese ha dedicato al Mongibello. un omaggio appassionato e visionario, dove il vulcano diventa figura del tempo, della forza creatrice e della parola che brucia. La geografia dell’Etna si trasforma così in scrittura del mondo. Un tributo alla forza tellurica della Sicilia e al legame indissolubile tra poesia e paesaggio.