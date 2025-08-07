Vulkanik Fest: tre giorni di festa tra mare e vulcani

Torna alle Isole Eolie uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana: dall’8 al 10 agosto 2025, l’isola di Vulcano ospiterà la nuova edizione del Vulkanik Fest, festival di musica elettronica che fonde paesaggio, suono e libertà espressiva in un’esperienza unica nel suo genere. Un evento pensato per far risuonare il battito contemporaneo tra crateri e mare, nella cornice di Baia Negra, a pochi passi dalla natura selvaggia dell’isola. Con una line‑up di artisti come Youniverse, Cyava, Sarahrey, Freenzy, Skizzo, Beckie Adams, Elbio Bonsaglio, White Off, Fonti, Mandiz, Pretty Rich, Simon Ray, Niine e Zambelli, il festival promette sonorità cutting‑edge e vibrazioni sorprendenti, in una cornice suggestiva sospesa tra cielo e crateri incandescenti.

Oggi 7 agosto, giorno precedente all’inizio ufficiale del festival, sono previsti due appuntamenti speciali che anticipano le atmosfere del Vulkanik. La giornata si aprirà con la conferenza stampa, alle ore 18:45 presso il Centro Studi Eoliano, durante la quale artisti, staff e partner racconteranno visione, programma e anteprime dell’edizione 2025. Il Centro Studi Eoliano è la fucina culturale delle Isole Eolie e dal 1981 promuove e valorizza il patrimonio culturale, storico ed ambientale delle isole Eolie attraverso l’organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative editoriali. A seguire, l’opening party fuelled by Engine Gin accenderà il Giardino di Lipari, tra musica, performance e cocktail immersi nell’eleganza eoliana: un assaggio perfetto delle vibrazioni che accompagneranno il pubblico nei tre giorni di festa sull’isola di Vulcano.