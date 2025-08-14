Capo d’Orlando, al via “Ingressi di Paesaggi 2025” con il libro di Lucia Vincenti sui segreti esoterici dei Florio

Mercoledì 20 agosto, alle 18:30, il Parco di Villa Piccolo ospiterà la prima presentazione ufficiale del volume Le fortezze alchemiche dei Florio (Edizioni Tipheret) di Lucia Vincenti, evento inaugurale di “Ingressi di Paesaggi 2025”.

L’incontro, ambientato in uno spazio dal forte richiamo simbolico, vedrà l’autrice dialogare con Andrea Pruiti Ciarello, presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, e con l’editore Mauro Bonanno.

Il libro svela il volto meno noto della dinastia Florio, icona della belle époque siciliana: un universo di simboli, architetture e giardini progettati secondo principi massonici e alchemici, dal Villino Florio a Villa Igiea fino ai Quattro Pizzi. Un percorso tra storia, imprenditoria e mistero, in cui la narrazione intreccia ricerche d’archivio e lettura simbolica. L’ingresso è libero.