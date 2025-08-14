«Il mondo sulle spalle». Presentato a Lipari il libro di Giulio Napolitano, figlio del presidente Giorgio

Un tono familiare che si intreccia sullo sfondo italiano, tra case d’infanzia e le stanze di Montecitorio e del Quirinale, attraverso le parole di chi prova «l’inevitabile fatica del mestiere di figlio». Il racconto di Giulio, oltre a ripercorrere eventi storici cruciali che hanno segnato l'Italia negli ultimi decenni, offre uno spunto di riflessione sulla vita di "figlio di un uomo pubblico", mostrando l'impegno, le sfide e le soddisfazioni di crescere al fianco di una figura tanto influente quanto impegnata. Un memoir che alterna il formale e l'informale, il pubblico e il privato, con una profondità che rende il racconto unico e toccante.

Nei Giardini del Centro Studi Eoliano, davanti ad un folto pubblico, l'incontro con Giulio Napolitano che ha presentato il suo libro "Il mondo sulle spalle". Un volume che racconta un'intima e inedita riflessione sulla figura del padre, Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica con doppio mandato, e sulla vita familiare che ha accompagnato la sua carriera politica.

Introduzione di Martina Costa e del presidente del Centro Studi Nino Saltalamacchia e con l’autore ha dialogato il direttore della Gazzetta del Sud, Nino Rizzo Nervo. L’isola di Lipari ha vissuto un momento di riflessione sulla storia politica e familiare dell’Italia recente. E per conoscere, attraverso gli occhi di un figlio, la storia di un padre che ha tanto amato le Isole Eolie, in modo particolare l’isola di Stromboli dove era solito trascorrere le vacanze estive. E dove era amato dalle persone locali: si ricorda con tanto affetto quando fu eletto al Quirinale e per l’occasione, il parroco di allora, don Antonino, fece suonare le campane a festa della chiesa di San Vincenzo, a Stromboli. E si ricorda con immenso affetto, l’umiltà del Presidente quando a Stromboli arrivava con una comune nave di linea, per trascorrere le vacanze in serenità, insieme alla moglie Clio.

Il Centro Studi Eoliano ha avuto la fortuna di conoscere Giorgio Napolitano: correva l’anno 1982 e il presidente ricevette una delegazione presso la Camera dei Deputati. L’evento è stato anche un modo per ricordare questa lunga e affettuosa connessione tra Giorgio Napolitano e le Isole Eolie, un legame che ha radici profonde nella sua vita privata e nel suo impegno pubblico. E l'incontro si è confermato ricco di emozioni, aneddoti e spunti di riflessione, con una testimonianza diretta e coinvolgente della famiglia Napolitano.

L’intervista di Bartolino Leone con Giulio Napolitano e Nino Rizzo Nervo

Foto e video NotiziarioIsolEolie.it