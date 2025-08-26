Vent'anni di musica, cultura ed emozioni: torna alle Eolie il Festival Eolie in Classico

Da oggi (26 agosto) al 30, i Giardini del Palazzo Vescovile di Lipari saranno il cuore pulsante di incontri, concerti e degustazioni, con artisti di livello internazionale e i sapori autentici del nostro territorio.

Un traguardo reso possibile dalla Proloco isole Eolie -Lipari diretta da Giusi Lorizio e quest’anno anche grazie alla collaborazione del GAL Sicilia, che sostiene la valorizzazione delle eccellenze locali.

Il Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi organizza il Cooking Show serale di rito a Lipari, previsto per ogni tappa di questo progetto, sarà articolato e curato al Palazzo Vescovile con lo chef di fama internazionale Lucio Bernardi del prestigioso “Ristorante da Filippino” che realizzerà una pietanza - compendio di quasi tutte le materie prime dei tredici comuni afferenti al Gal Tirrenico.

Le rappresentanze enogastronomiche di straordinaria fattura saranno esposte e distribuite in degustazione in questa vetrina speciale per un parterre composto da tutti gli amministratori dei diversi comuni e da tante autorità e studiosi dei territori a testimoniare la rilevanza del Programma di Sviluppo Rurale, frutto dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e dei finanziamenti dell’Unione Europea.