Luchè annuncia una nuova data: il 26 marzo sarà al Palarescifina di Messina

Luchè annuncia oggi una nuova imperdibile data che si aggiunge al calendario del suo attesissimo “LUCHÈ ARENA TOUR”: il 26 marzo 2026 sarà al PalaRescifina di Messina. La data siciliana è organizzata da Vivo Concerti e promossa da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina. I biglietti saranno disponibili online su Ticketone dalle 14:00 di mercoledì 17 settembre 2025 e nei punti vendita autorizzati dalle 11:00 di lunedì 22 settembre 2025.

Intanto continua il successo di “NESSUNA”, brano intimo e struggente che ha da subito conquistato i fan di Luchè ed è riuscito immediatamente a farsi spazio nella Top 50 Italia di Spotify e nella Hot 50 Italia di TikTok, fino a raggiungere, insieme a “GINEVRA”, la vetta di queste chart. Entrambi i brani sono contenuti nel nuovo album “IL MIO LATO PEGGIORE”, certificato oro, che ha trovato un grande apprezzamento ed elogi da parte di pubblico e critica.

Luchè, tra i padri dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.