Eolie, ad Alicudi catturate altre 100 capre selvatiche: pronte per essere trasferite

Dopo la sessantina di capre trasferite la scorsa settimana ad Alicudi, continua la cattura degli animali e ricoverati nel recinto. La guardia forestale che è al lavoro, stavolta dovrebbe arrivare a un centinaio. Nell’isola difatti sono sbarcati 15 dipendenti e anche un camion ancor più grande rispetto alla scorsa settimana, di proprietà dell’azienda agricola Trovato. La partenza è prevista domani con la nave ex Ngi, della Siremar.

Nell’isola complessivamente sono circa 700 le capre selvatiche, ma secondo gli abitanti in questa fase i trasferimenti in terraferma non supereranno il numero di 350. Poi la cattura proseguirà nella prossima primavera. Stessa situazione a Ginostra.

Foto NotiziarioIsolEolie.it