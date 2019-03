Capo d'Orlando, 800 mila euro per sistemare il litorale

Stanziati ottocentomila euro per la messa in sicurezza della litoranea di Capo d'Orlando, previsti interventi tra il faro e San Gregorio. Il progetto per un importo complessivo di 800mila euro, è stato inserito nel Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina e riguarda, tra l'altro, il consolidamento della curva sottostante il faro, i lavori contro il “sifonamento” sotto la sede stradale e la sistemazione dei marciapiedi.

L'incontro a Messina, svoltosi nei giorni scorsi, è stato utile al sindaco Franco Ingrillì e al responsabile dell'area Lavori Pubblici, Mario Sidoti Migliore, per chiedere una modifica al progetto che preveda la manutenzione pressoché integrale del marciapiede e la sostituzione del muretto, nel tratto compreso tra Villa Bagnoli e il faro, con una ringhiera uguale a quella presente sul lungomare Doria.

Palazzo Europa punta ad inserire due tratti del lungomare inizialmente esclusi, quello che va dalla «Grotta del brigantino», sino allo scoglio Garibaldi e l'altro dietro il Santuario della Madonna. Si dovrà adesso attendere l'esito della conferenza dei servizi, aggiornata al prossimo 8 aprile, in considerazione dell'assenza di alcuni enti interessati, per l'approvazione del progetto che interessa la strada provinciale 147, la litoranea che dal faro conduce al borgo di San Gregorio.

