Dal Cas al via i lavori per la riapertura della Galleria Giardini Naxos sull'A18

Il Consorzio per le autostrade siciliane ha avviato i lavori per la messa in sicurezza e la riapertura della viabilità nella Galleria Giardini Naxos, eliminando anche il doppio senso di circolazione nella carreggiata monte. Tutti gli interventi si concluderanno il prossimo 3 luglio.

Dopo il distacco di piccole porzioni della parte superficiale del rivestimento in conglomerato cementizio della galleria gli uffici tecnici preposti sono immediatamente intervenuti con specifici interventi tamponi e nel contempo sono state effettuate indagini sui materiali del rivestimento della galleria per valutare la composizione, il degrado del legante cementizio e le proprietà meccaniche del calcestruzzo.

In aggiunta sono state effettuate prove georadar per accertare gli spessori del calcestruzzo di rivestimento in calotta e per constatare la presenza di eventuali vuoti o anomalie di costruzione e possibili fessurazioni. Per tali approfondimenti il Consorzio si è avvalso di una consulenza geotecnica specializzata della Facoltà di Ingegneria ed Architettura dell'Università Kore di Enna.(ANSA).

