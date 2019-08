Ferragosto, la Sicilia seconda regione d'Italia per produzione di giochi d'artificio

Sono circa 9 mila le imprese specializzate in Italia attive nel settore dell'intrattenimento estivo che comprende giostre, spettacoli viaggianti e fuochi pirotecnici. Il dato evidenzia una crescita dell'1,1% in un anno e del 10,4% in cinque anni. Si tratta di un business da 986 milioni all'anno in Italia, di cui 865 per il divertimento e 121 milioni per i botti, concentrato in Lazio con 474 milioni e in Lombardia con 171 milioni.

È quanto emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese a marzo 2019, 2018 e 2014. La Campania è la prima regione per specializzazione in fabbricazione di fuochi d'artificio con una settantina di imprese. In particolare, Napoli ne conta 24, Caserta 19 e Salerno 15 su 187 nazionali.

Seguono la Sicilia (30 imprese di produzione) con Catania (13) e Messina (11) e l'Abruzzo (19) con L'Aquila (8) e Chieti (6). Se però consideriamo anche le imprese che organizzano attività di intrattenimento varie, tra cui spettacoli viaggianti, giostre e allestimento di spettacoli pirotecnici, è la Lombardia a balzare in testa con 1.178 attività in totale (+0,7% rispetto al 2018, +19,4% dal 2014), seguita da Campania e Lazio con oltre mille.

