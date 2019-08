Alcara Li Fusi, in arrivo 75mila euro per il centro storico

L’amministrazione comunale di Alcara Li Fusi, guidata dal sindaco Ettore Dottore, comunica: "In data 20 settembre 2018 è stato presentato all’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità il progetto di riqualificazione del tessuto urbano nel centro storico, primo stralcio Piazza monastero via Cavour e Piazza San Pantaleone. In data 6 agosto 2019 l’assessorato regionale delle infrastrutture ha emanato decreto con il quale è stato finanziato l’importo di 400 mila euro, relativo al progetto. In data 12 luglio 2019 - aggiunge - è stato presentato al commissario di governo contro il dissesto idrogeologico per la regione siciliana il progetto avente ad oggetto interventi di consolidamento della contrada Villicano".

Poi continua: "In data 8 agosto 2019 la giunta regionale ha provveduto con delibera a concedere al Comune di Alcara il finanziamento di 1.920.000 euro, relativo a tale progetto. Ed infine in data 12 dicembre 2018 è stato presentato al ministero dello Sport il progetto di riqualificazione messa in sicurezza della palestra comunale a servizio della scuola media. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la graduatoria definitiva che prevede la concessione al Comune al carenza del finanziamento di 75 mila euro relativo al progetto".

Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino: "Potremo mettere in sicurezza la palestra, il tessuto urbano nel centro storico e consolidare contrada Villicano".

