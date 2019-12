Discarica di Mazzarà, al via il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza

La messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea in provincia di Messina verrà finanziata dal Governo regionale. Per rimettere in funzione l'impianto, a partire da una proposta dell'assessore all'Ambiente Alberto Pierobon, verranno messi a disposizione fondi per 2 milioni e 531mila euro.

Gli interventi interesseranno l'impianto di estrazione del biogas che risulta non più funzionante, l'impianto pneumatico di estrazione del percolato e la riattivazione dell'impianto di trattamento del percolato.

