Capri Leone, al via il consolidamento del versante ovest del centro abitato

Dopo tredici anni, l'intervento per consolidare la zona a ovest di Capri Leone, nel Messinese. Una soluzione, programmata dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per salvaguardare soprattutto il centro abitato, a poche decine di metri dal torrente Paliace.

Risale al 2006 la prima stesura del progetto, rivisto in alcune sue parti in attesa del finanziamento oggi disponibile: l’Ufficio diretto da Maurizio Croce ha infatti indetto la procedura negoziata, per un importo complessivo dell’appalto di ottocentomila euro.

Fenomeni tipici di dissesto come lo smottamento dei terreni e una serie di lesioni su alcuni fabbricati hanno interessato tutta l’area, con un indice di rischio R4, molto elevato, e che è attraversata dal viadotto della strada provinciale 157 che collega con i Comuni di Mirto, Longi e Frazzanò.

E’ l’unica via di fuga di Capri Leone e ha una importanza strategica per tutto il comprensorio. L’opera, che interessa il tratto che va dal viadotto sino alla strada a valle, prevede la risagomatura e la rimodulazione dell’alveo del Paliace per mezzo di argini in massi e a gradoni su una cortina di micropali. In questo modo si produrrà un’azione di contrasto all’erosione prodotta dalle acque del canale e di rafforzamento del piede delle pendici.

© Riproduzione riservata