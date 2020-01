Barcellona, al via gli interventi antierosione tra il Longano e il Termini

Al via la messa in sicurezza del litorale di Barcellona Pozzo di Gotto. In particolare l'attenzione dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, già impegnato a mettere in sicurezza oltre ottanta chilometri di costa, è pronto ad intervenire sul tratto compreso tra i torrenti Longano e Termini.

Nella zona adiacente alla foce di quest'ultimo anche la sede stradale del lungomare è andata distrutta. I primi lavori di ripascimento risalgano ad oltre dieci anni fa e in quel caso si operò su una porzione minima, circa 800 metri di battigia, rispetto alla zona interessata dalle erosioni che si è estesa adesso a circa due chilometri.

È proprio questa l'area per la quale la Struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, ha finanziato la progettazione, pubblicando la gara per affidare, contestualmente, anche le indagini sedimentologiche, biologiche e archeologiche.

Il progetto prevede di realizzare pennelli a mare in ghiaia e materiale sabbioso lunghi settanta metri che dovrebbero portare benefici pure per la spiaggia a levante del Longano, consentendo di proteggere, di riflesso, anche il centro abitato di Calderà tra i luoghi più frequentati durante il periodo estivo.

