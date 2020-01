Giammoro, nuovo impianto a gas nelle ex acciaierie Duferdofin

Nelle ex acciaierie Duferdofin a Giammoro, in provincia di Messina nascerà un nuovo impianto di gas naturale per la produzione di energia elettrica.

Si tratta di impianti voluti da Terna ed entreranno in funzione nel caso in cui vengano a mancare altre fonti energetiche, per esempio quando la richiesta supera l'offerta o si creano dei black out. Il progetto, che attende ancora le autorizzazioni di legge, è già stato approvato da Terna.

A investire 30 milioni di euro per la realizzazione dell'impianto è stata la Duferco Italia holding. Il progetto è stato presentato questa mattina alle forze economiche cittadine e alla stampa dalla Duferco Italia holding, al tavolo con il presidente Antonio Gozzi, e Ivo Blandina presidente della Camera di Commercio di Messina.

