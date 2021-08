Via al bando per 8mila addetti all'ufficio del processo, 148 i posti a Messina

Fino al 23 settembre sarà possibile partecipare al bando per l'assunzione dI 8171 giuristi addetti all'ufficio del processo, di questi 148 saranno assegnati al Distretto della Corte di Appello di Messina. Ne dà notizia il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle.

"I vincitori saranno assunti con contratti a tempo determinato, finanziati con i fondi del PNRR - dice -, e avranno una durata di circa tre anni. L'obiettivo è estendere l'Ufficio del processo a tutti i distretti: si rafforzano così gli uffici giudiziari supportando i magistrati nelle attività propedeutiche e collaterali alla decisione. Un'occasione importante per migliaia di giovani e per i tribunali italiani, un'opportunità possibile grazie ai fondi del Next Generation Eu e a chi ha fortemente voluto questo strumento, primo fra tutti Giuseppe Conte, per la ripresa dell'Italia e dell'Europa".

