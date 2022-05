Ponte del 2 giugno, corse speciali di aliscafi tra Milazzo e le isole Eolie

Anche nel prossimo ponte di giugno si preannuncia un boom turistico e ci saranno delle corse speciali con gli aliscafi della Liberty Lines da Milazzo per le Eolie. Sono state richieste dalla giunta Giorgianni ed accolte dall’assessorato regionale dei trasporti. «Visto il notevole incremento di flussi turistici che sta interessando il nostro territorio in questo periodo - dice il sindaco - e poiché è previsto un ulteriore aumento in vista del «ponte» tra il 2 e il 5 giugno, abbiamo richiesto e ottenuto alcune corse straordinarie integrative degli aliscafi della Liberty Lines, a recupero delle miglia sulle corse omesse a causa delle condizioni meteo-marine avverse, così da limitare i disagi e favorire le necessità di mobilità per turisti e residenti».

In particolare, per i giorni di giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno è prevista la corsa aggiuntiva con partenza da Milazzo alle ore 10:30 per Vulcano - Lipari - Salina - Panarea - Ginostra - Stromboli - Milazzo. Per i giorni di giovedì 2 e sabato 4 giugno è prevista la corsa aggiuntiva con partenza da Milazzo alle ore 15:30 per Lipari - Panarea - Stromboli - Ginostra - Panarea - Salina - Lipari - Vulcano - Milazzo.

