Taormina dà l'addio all'albergatore Italo Mennella, "innovatore turistico" molto noto nel Messinese

È morto a Taormina l'imprenditore, nativo di Ischia, Italo Mennella, ex presidente dell'associazione albergatori. A darne il triste annuncio la "Federalberghi" sulla sua pagina facebook e il sindaco di Taormina che ha inviato le condoglianze alla famiglia a nome della comunità taorminese.

«A nome mio personale e dell'intera amministrazione della cittadinanza che rappresento - scrive Mario Bolognari, primo cittadino di Taormina - esprimo sentimenti di cordoglio per la perdita di Italo Mennella, amico, imprenditore di successo, amministratore del comune, presidente per lunghi anni dell'associazione taorminese albergatori. L'ho conosciuto tanti anni fa quando arrivò in Sicilia, distinguendosi subito per vivacità di idee e dinamicità di azione. Un uomo intelligente e preparato che molte innovazioni ha introdotto nel turismo di Taormina e della Sicilia. Le sue iniziali esperienze sindacali - continua il sindaco - lo spingevano al massimo rispetto per i lavoratori del settore, anche nella sua qualità di componente dell'ente bilaterale. L'ultima sua battaglia è stata contro l'esternalizzazione dei servizi alberghieri affidati a cooperative. Se ne va - conclude Bolognari - un prezioso punto di riferimento della comunità».

Il cordoglio

«Oggi siamo tutti più poveri - scrive l'imprenditore Aurelio Alfano - perché se n'è andato un uomo che è stato capace, durante tutta la sua vita, di illuminare quella di chi gli è stato accanto. Un uomo straordinario, un lavoratore infaticabile, un innovatore, un galantuomo ed un benefattore. Taormina deve molto a Italo Mennella perché lui ha profondamente amato Taormina. Anche io devo molto a Italo. Non era un uomo facile Italo, perché le persone come lui, capaci di incidere così profondamente nelle vite degli altri, non sono mai facili. Ma chi ha avuto la fortuna di godere del suo amore, della sua stima e della sua amicizia oggi piangerà la sua perdita. A me stesso ed a loro voglio assicurare che il suo ricordo ed suo esempio saranno compagni preziosi della nostra vita».

Fisascat Messina, Mario Iannello: «La dipartita di Italo è una triste notizia per tutti coloro che l'hanno conosciuto e condivido il fatto che gli enti istituzionali locali e non, enti associativi e sindacali possano procedere -appena sia possibile- nel mettere in atto "atti concreti" per ricordare l'amico Italo Mennella per tutti i ruoli che ha ricoperto in rappresentanza del mondo imprenditoriale, sociale, sindacale e politico-amministrativo, non solo locale ma anche in campo regionale che nazionale».

Federalberghi, riviera Jonica Messina: «È venuto a mancare Italo Mennella, un amico di grande generosità, un collega ed un uomo che ha fatto la storia del Turismo della riviera taorminese, che ha dedicato con passione e spirito indomito il suo tempo al nostro settore in momenti spesso difficili. Noi tutti ti abbracciamo, Federalberghi Riviera Jonica Messina, con il direttivo e tutti gli associati si stringono con affetto alla sua famiglia ed a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ciao Italo».

A ricordare Italo Mennella, nel giorno della sua dipartita, anche il presidente dell’associazione albergatori di Taormina, Gerardo Schuler: “Italo è stato un vero grande esempio per tutti. Un grande cuore, affettuoso, leale, onesto, innovativo; un leone che nelle sue battaglie ci credeva per missione, un maestro che quando tornavamo a casa ci portavamo sempre qualcosa su cui riflettere oltre ai compiti. A nome di tutti gli albergatori di Taormina esprimo il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza a Rosi, Raffaela e Monica nell’immenso dolore che ha toccato i loro cuori”.

I funerali

L'ultimo saluto ad Italo Mennella sarà dato lunedì 20 febbraio nella basilica della Cattedrale di Messina. La messa sarà celebrata a partire dalle ore 12.

