Isole della Sicilia, tagli alle corse delle navi: 40 associazioni scrivono ai governi

A partire dal primo marzo e per tutto il mese la Siremar ridurrà nel comparto Eolie e anche nelle altre isole di Sicilia gli itinerari orari delle navi creando ulteriori danni ai già penalizzati abitanti e operatori economici per l’apertura della stagione turistica che si avvicina. Quaranta associazioni si sono mobilitate rivolgendosi anche al presidente del governo Giorgia Meloni e al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Una nota è stata indirizzata alla Regione Siciliana e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, ai sindaci e alle compagnie di navigazione per denunciare lo «stato di disattenzione rispetto alle esigenze di mobilità e continuità territoriale delle isole di Sicilia».

«Le associazioni – si legge nel documento - rimarcano come non siano bastate le numerosissime interlocuzioni, tavoli tecnici, note, richieste formali e informali visto che le comunità isolane si trovano nuovamente ostaggio di un’impropria e insufficiente programmazione degli assetti complessivi dei collegamenti marittimi che anziché essere adeguati alle nuove esigenze, suggerite dal progresso e richieste dai dettami costituzionali (rif. Art. 119), continuano a regredire arrivando anche a prevedere inaccettabili riduzioni del servizio, i cui costi ricadono puntualmente sulle nostre popolazioni».

«La nota – sottolinea Danilo Conti, presidente dell’associazione Eolie 2030 - reitera le richieste di ripristino immediato delle tariffe originarie (giugno 2022) su tutti i mezzi (navi e mezzi veloci) a sovvenzione statale e stigmatizza la disparità di trattamento negli abbonamenti, chiedendo di estenderne i benefici a tutti i lavoratori delle isole minori a prescindere dalla tipologia e dalla durata del contratto di lavoro, ai professionisti o alle altre categorie che per lavoro viaggiano da e verso le isole minori, ai proprietari e agli amministratori di attività produttive con unità operative collocate nelle isole minori, agli affittuari di lungo periodo, ai nativi e ai possessori di seconde case».

«Con un profondo senso di avvilimento – dice Sarah Tomasello del comitato trasporti - rileviamo e rappresentiamo alle istituzioni in indirizzo come gli assetti previsti per i collegamenti marittimi a mezzo nave da e per le Isole Eolie a partire dal primo marzo ripropongono dei tagli ai servizi assolutamente inaccettabili e già dalle scriventi associazioni fortemente contestati, con le note del 7 novembre e del 14 novembre 2022. Nonostante le rassicurazioni ricevute durante gli incontri con le autorità regionali, ciò che avverrà tra qualche giorno, sarà una riduzione sostanziale di linee dal valore imprescindibile per le Isole Eolie». «Tali interventi sui servizi pubblici essenziali di collegamento marittimo, del tutto incomprensibili e deleteri, a cui si aggiunge l’impiego attuale di mezzi navali assolutamente inadeguati – aggiunge Christian Del Bono, presidente di Federalberghi isole di Sicilia - limiteranno, fortemente, la continuità territoriale creando, oltre ai limiti di circolazione, enormi danni economici alla già fragile comunità delle isole e al suo tessuto socio economico».

I tagli alle Eolie

Milazzo/Eolie/Napoli, linea C1, con la soppressione della corsa effettuata il giovedì con ritorno sabato mattina, lasciando la sola corsa del lunedì.

Soppressione della linea C6-A, Lipari/Vulcano/Milazzo, il martedì mattina alle ore 6.30; di fatto martedì la prima partenza verso Milazzo, ammesso di trovare posto per l’imbarco, è alle ore 17.15.

Soppressione della linea C6-R, Milazzo/Vulcano/Lipari, lunedì sera alle 17.15; l’ultima partenza utile, della giornata, sarà quindi alle 14.

Soppressione di due linee C2, Vulcano/Lipari/Salina, alle ore 9 e conseguente ritorno verso Milazzo nel primo pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì.

Egadi

Soppressione delle corse che lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, alle 15.50, da Trapani, collegano Favignana per poi ripartire per Trapani oltre alla corsa del martedì alle 9.50 che copre la tratta Trapani/Favignana/Levanzo/Marettimo/Levanzo/Favignana/Trapani.

Pelagie

Alle Pelagie verrà meno la corsa che la domenica parte da Porto Empedocle alle 23 e collega Linosa e Lampedusa per poi rientrare su Linosa e quindi Porto Empedocle.

Pantelleria

A Pantelleria salta la corsa che mercoledì da Trapani collega Pantelleria per poi rientrare a Trapani.

Ustica

A Ustica viene soppressa la corsa che giovedì da Palermo collega Ustica per poi rientrare a Palermo nel pomeriggio.

© Riproduzione riservata