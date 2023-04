Alla guida di Uniontrasporti il presidente della Camera di Commercio di Messina Blandina

Il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, è il nuovo presidente di Uniontrasporti, la società consortile in house di Unioncamere e delle Camere di commercio, nata nel 1990 per sostenere lo sviluppo e la strategicità di un sistema dei trasporti competitivo, di una logistica efficiente, di infrastrutture moderne e di una connettività all’avanguardia.

L’assemblea dei soci lo ha nominato presidente del Consiglio di amministrazione della società per il triennio 2023-2026. «Ringrazio Unioncamere, i soci e il presidente Zambianchi per aver costruito una realtà solida, florida, partecipata e visibile - afferma Blandina - sia al sistema che all’esterno. Manterrò la traiettoria di crescita tracciata in questi anni coinvolgendo tutti e cercherò di tenere la stessa prospettiva in favore del mondo della logistica e dei trasporti, fondamentali per la competitività del nostro sistema produttivo. Non mancheranno impegno e dedizione».

