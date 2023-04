Università di Messina: concorso per 80 figure professionali, i profili cercati e i requisiti

L'università di Messina torna ad assumere. È stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 figure professionali.

I profili richiesti

Le figure professionali richieste sono: 10 posti di categoria B, area amministrativa; 4 posti di categoria B, giardiniere, area servizi generali e tecnici; 1 posto di categoria B, usciere, area servizi generali e tecnici; 10 posti di categoria C, area amministrativa; 10 posti di categoria C, area biblioteche; 5 posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 6 posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 10 posti di categoria D, area amministrativa gestionale; 3 posti di categoria D, area biblioteche; 6 posti di informatico, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 5 posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 4 posti di categoria EP, area amministrativa gestionale; 1 posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo ingegnere; 5 posti di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo informatico.

I BANDI

I requisiti generici

I candidati devono avere un'età non inferiore agli anni 18 e possedere: cittadinanza italiana. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e dell’art. 38 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97, i cittadini degli Stati membri della Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica a svolgere l’attività prevista. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; occorre essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985; non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni. In caso di procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione l'Ateneo si riserva di valutare l'ammissione alla selezione in riferimento al profilo da reclutare.

I requisiti specifici

Per quanto riguarda i requisiti specifici occorre visionare i singoli bandi. Si richiede dal diploma alla laurea e, in alcuni casi, anche una particolare esperienza lavorativa.

Come presentare la richiesta

La richiesta va presentata collegandosi al sito dell'università, occorre poi scegliere il profilo, verificare se si è in possesso dei requisiti richiesti e presentare la domanda entro i termini fissati, ovvero entro le 14 del 18 maggio 2023.

