Stop allo sbarco selvaggio delle auto dei turisti nelle isole Eolie

Anche nella prossima stagione estiva nelle isole Eolie sarà vietato lo “sbarco selvaggio” delle auto dei turisti. Il decreto è stato firmato al ministero dei trasporti. La richiesta era stata fatta dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Gullo. E così è stato sancito che “sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie dei veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune di Lipari.

Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2023; Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2023; Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2023; Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023; Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023; Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2023.

Ma ci sono delle deroghe: per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli i veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci; a Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Lipari per l'anno 2022, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare; agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta; alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine.

Per le isole di Lipari e Vulcano, agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L’iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato rilasciato dal comune in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo; ai veicoli adibiti al trasporto di cose; agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari devono dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato con una dichiarazione in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo; ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno; agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali.

Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità; alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali. Per Filicudi, ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci; agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità; agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto, che devono dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato con una dichiarazione in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo; alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine. Possono affluire i veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno rilasciato da una competente autorità italiana o estera. Chiunque violi i divieti al decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

