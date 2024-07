Messina, al Centro Neurolesi Bonino Pulejo, trovato l'accordo con i sindacati: ecco i punti salienti

Sarà una nuova stagione ricca di novità per il personale del comparto e della ricerca dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo. È stata infatti trovata l’intesa nel corso del confronto sindacale riunitosi presso la direzione sanitaria del presidio ospedaliero Piemonte, al quale hanno preso parte le sigle e i vertici dell’Istituto.

Approvati all’unanimità i punti indicati all’ordine del giorno: regolamento dei differenziali economici, mobilità interna, conferimento degli incarichi ex art.15-octies per il personale afferente alla Ricerca Scientifica ed il regolamento per l’attribuzione delle Borse di Ricerca. Via libera, dunque, alla valorizzazione dei dipendenti in servizio che potranno godere di incrementi economici nella logica della valorizzazione del merito, ma anche la possibilità di reclutamento di nuovo personale per l’Istituto.

In sede di confronto, le sigle sindacali hanno formulato osservazioni di merito su tutti i regolamenti e le Direzioni dell’Irccs hanno mostrato piena disponibilità ad accogliere osservazioni e proposte dalle organizzazioni sindacali al fine di procedere all’approvazione dei regolamenti.