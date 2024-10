Lipari, la Soprintendenza sta valutando il vincolo sull’area estrattiva della pietra pomice

La Soprintendenza sta valutando di porre il vincolo sull’area estrattiva della pietra pomice per la salvaguardia della storica area estrattiva sulle pendici del monte Pilato di Lipari. La Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina ha risposto all’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico per l’avvio della procedura di dichiarazione di interesse culturale per la tutela dell’area estrattiva della pietra pomice e ha reso noto di aver in corso la valutazione della proposizione del vincolo culturale sull’intera montagna.

«Attualmente – dice il presidente Stefano Deliperi - risulta vincolato l’antico edificio industriale, con i connessi obblighi di conservazione, ideale sede del Museo regionale della pomice di Lipari purtroppo tuttora inattuata. Con l’istanza ecologista sono stati interessati anche il presidente della Regione, l’assessorato regionale, la Soprintendenza e, per gli aspetti di competenza, il ministero della cultura».

Dopo tante polemiche e richieste anche da associazioni nazionali, arriva la replica della società Mt Project, amministrata dall’ingegnere eoliano Fausto Mandarano. «Nessun obiettivo di svendere la storia delle Eolie – puntualizza - per mettere in atto solo un progetto turistico. Nessun intento neanche di stravolgere lo stato dei luoghi attraverso interventi speculativi. Piuttosto il contrario. Sulle notizie che sono emerse finora sull'idea di acquisto del compendio immobiliare ex Pumex, si è sviluppata una diatriba che rischia di portare a considerazioni che non corrispondono alla realtà, comportando, di fatto, il continuo deterioramento e degrado di questa area, importantissima per l’isola di Lipari e anche per tutte le Eolie. Degrado che è offensivo per l’incolumità pubblica, per l’interesse paesaggistico ed etno- antropologico, oltre che per la stessa memoria storica di questa zona dell’isola. Chi conosce Lipari sa bene che il sito è stato abbandonato da oltre 20 anni e tutto questo è lì, visibile, evidente a tutti».