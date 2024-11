Incontro tra Regione e sindacati, i lavoratori di Caronte & Tourist avranno gli stipendi senza tagli

Accordo tra la Regione e la Caronte & Tourist nell’incontro che si è tenuto oggi (7 novembre) in assessorato regionale in via Leonardo da Vinci a Palermo. I sindacati e i dipendenti hanno avuto garanzie sul pagamento degli stipendi ai lavoratori senza tagli.

Da nove mesi l’azienda non percepisce i soldi dalla Regione siciliana per i servizi di collegamento marittimo in convenzione e questo ha creato più di un problema nel pagamento degli stipendi. Da giugno i dipendenti avevano iniziato a percepire il 70% poi si è arrivato al 100% dopo assemblee sindacali e stato di agitazione. A fine ottobre era arrivata la doccia fredda del pagamento degli stipendi al 50%.

«Ci è stato garantito che l’azienda provvederà al pagamento degli stipendi al 100% - ha detto Katia Di Cristina, segretaria generale Sicilia Uil Trasporti -, l’assessorato ha inoltre richiesto alla società che tale disagio non si verifichi. Sul piano tecnico ci sono ancora delle cose da risolvere rispetto ad accordi già firmati che al momento l’azienda non sta onorando. Nei prossimi giorni ci sarà una nuova convocazione per discutere di altri punti della vertenza».