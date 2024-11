Nasce a Milano il concept space dell’imprenditore siciliano Damiano Gentile: «La bellezza incontra lusso e design»

In piazza Giuseppe Grandi n. 24, zona Corso XXII Marzo, ha aperto le porte un grande spazio di 300 mq, avveniristico e sofisticato: Gentile Beauty Lounge è il coronamento di uno dei tanti sogni di Damiano, che lancia una nuova visione della bellezza e dell’accoglienza, unita ad una mission di altissima professionalità ed esperienza. «Offriamo un luogo senza precedenti - spiega Gentile - un'oasi urbana dove ogni dettaglio è stato curato per esaltare la donna e l’uomo. Un Flagship Store che incarna i valori di tradizione e innovazione, un punto di riferimento per chi cerca esclusività e personalizzazione. Ho deciso di investire anche al nord, avendo ormai consolidato nel Messinese e nel Catanese, un’importante rete; esporto un po’ di creatività made in Sicily nella città della moda, che spesso si ispira proprio alla nostra isola per inventare e reinventare concetti di stile, fascino, ricercatezza. Ho già in mente di portare anche all’estero questa idea e farla diventare un franchising internazionale».

La sua visione si materializza in questo open space milanese, dove elementi di architettura e arte si fondono assieme per essere al servizio del look e dello charme. Il tutto arricchito dalla presenza di alcuni rinomati marchi del design italiano come Gessi, Flos per illuminazione, Chloè per le poltrone, Antonio Lupi per arredi bagno, con alcuni elementi iconici; un’attenzione anche al profilo ambientale con pareti fatte in biocalce traspirante, un’alternativa a basso impatto, infatti si tratta di un materiale naturale, riciclabile e biodegradabile con elevata traspirabilità che permette di far “respirare” i muri, regolando l’umidità interna e prevenendo la formazione di muffe. Spazi separati per lei e per lui, ma che si uniscono nell’evoluzione di un bar-lounge; qui lavoreranno professionisti di altissimo livello, costantemente formati e aggiornati, che sapranno trasformare l’esperienza di bellezza in un viaggio sensoriale che accarezza l’anima ed esalta il corpo. «Ci poniamo l’obiettivo di riscrivere le regole dell’eleganza e della sensualità - conclude Gentile - non è un semplice salone, ma un piccolo teatro, un ritrovo dove, come spiegano grandi scrittori e filosofi, il piacere sta nell’attesa... tra profumi e fragranze, vini e cocktail, essenze e sapori della nostra amata Sicilia».

L’evento inaugurale è stata anche l’occasione per presentare alla stampa la partnership firmata tra Gentile Group e Wella Professionals, marchio di colore per saloni numero uno al mondo: l’incontro tra due eccellenze al servizio della bellezza, sancito dalla profonda e lunga esperienza nella colorazione capelli di Wella che si esprime in un portfolio completo di prodotti di colorazione, offrendo da oltre 140 anni innovazioni che promuovono la creatività dei parrucchieri, fissando insieme uno standard di eccellenza al servizio delle donne.

Chi è Damiano Gentile

Damiano Gentile, classe ’93, ha intrapreso varie attività imprenditoriali creando diversi brand tra cui Gentile Hair Concept, Bflow per il ramo estetico, la piattaforma e-commerce Iltuoprodotto, il più recente Taber dedicato al mondo maschile; ha allargato gli interessi anche in altri ambiti come ristorazione, discoteche, immobiliare, interior design, comunicazione e marketing. Nel settembre scorso è stato protagonista di due tra i più importanti appuntamenti di moda e bellezza in Italia: Milano Fashion Week e Milano Beauty Week.

Nelle foto: l’imprenditore Damiano Gentile e il nuovo concept space a Milano