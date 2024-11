Caronte & Tourist Isole, proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori: «Pronti allo sciopero se la società non torna sui suoi passi»

La Regione si è impegnata a saldare i nove mesi di contributo alla Caronte & Tourist isole minori per far garantire i collegamenti da e per gli Arcipelaghi siciliani, ma ora si profila un contenzioso tra i sindacati e la società messinese. Parte lo stato d’agitazione di tutti i lavoratori e si avvia la prima fase della procedura di raffreddamento, alle porte assemblee e sciopero.

«Gli accordi sottoscritti si devono rispettare, se la società beneficiaria di soldi pubblici prosegue in questa prova di forza inaspettata ed imprevista, replicheremo a tutela dei lavoratori con tutte le azioni sindacali possibili, dalle assemblee allo sciopero» .A dichiararlo sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti intervenendo sulla vertenza Caronte & Tourist Isole.

«La storia delle relazioni industriali è sempre stata contraddistinta dalla correttezza e dal rispetto degli impegni assunti. Nel corso nel mese di ottobre sono stati firmati due importanti accordi, sulla stabilizzazione dei guardiani e sulle cosiddette liste dei lavoratori, accordi che hanno avuto origine all’interno di una trattativa non facile, che ha vissuto fasi di rottura, ma che alla fine, era pervenuta alla sottoscrizione dei reciproci impegni». I sindacati aggiungono: «e mentre il confronto era pronto a proseguire con alcune date già individuate per pervenire all’armonizzazione della contrattazione delle tre società del Gruppo Caronte, CTIM, TDI e NGI, inaspettatamente è piombata sulle nostre scrivanie in data 31 ottobre una missiva della società. Alla comunicazione di congelamento degli accordi appena firmati, si erano aggiunti il pagamento della retribuzione annunciato al 50% e persino il clamoroso dietro front sull’applicazione degli accordi sulla turnistica dei lavoratori e sulle regole d’ingaggio e d’imbarco, vecchi di anni».