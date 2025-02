Lipari, dopo il ciclone la Regione finanzia i lavori per riparare il porto e i pontili

Al via i lavori di somma urgenza riguardanti il ripristino, la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria del porto di Sottomonastero e del pontile a giorno degli aliscafi a Lipari devastati dal ciclone di venerdì 17 gennaio scorso.

La Regione considerata l’urgenza dei lavori, essenziali per consentire il ripristino e la fruizione del porto in totale sicurezza, ha autorizzato attraverso il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture Salvatore Lizzio, l’esecuzione dei lavori per un importo di 214 mila euro a valere sul capitolo di bilancio della regione dell’esercizio in corso. I lavori saranno eseguiti dalla ditta A,B.M. costruzioni srl di Antonio Sc affidi e figli, di Lipari. I lavori saranno completati entro cinmquanta giorni dall’effettivo inizio.

«Ringraziamo il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò – commentano Francesco Rizzo e Gianluca Giuffrè, dirigente nazionale e responsabile comunale di Fratelli d’Italia Isole Eolie - e i funzionari che sono riusciti a dare risposte concrete ed immediate ai bisogni dell’isola di Lipari».