Eolie, danni ai porti dopo il ciclone: lavori d’urgenza a Lipari e Filicudi

Dopo il ciclone che ha colpito le Eolie il 17 gennaio, la Regione accelera sugli interventi per il ripristino dei porti danneggiati. A Filicudi, dove le navi continuano ad attraccare nello scalo alternativo di Pecorini, il dipartimento regionale delle Infrastrutture ha affidato alla ditta Li.Fra Costruzioni di Falcone i lavori urgenti per riaprire l’approdo di Filicudi Porto (nella foto). Stanziati 62 mila e 500 euro per l’intervento finanziato con fondi del bilancio regionale.

Situazione ancora critica anche a Lipari, dove restano inutilizzabili il porto di Sottomonastero e il pontile degli aliscafi. La Regione ha dato il via libera ai lavori di somma urgenza, affidati alla A.B.M. Costruzioni di Lipari per un importo di 214 mila euro. L’obiettivo è mettere in sicurezza e ripristinare l’operatività nel giro di 50 giorni.

Foto NotiziarioEolie.it