Messina, addio alla motonave Logudoro: sarà rimorchiata in Turchia per la demolizione

La motonave Logudoro, in disarmo da anni nelle banchine portuali di Messina, ha lasciato il porto per essere rimorchiata fino in Turchia dove verrà eseguita la successiva demolizione. L’autorizzazione al trasferimento è stata concessa dopo un complesso procedimento amministrativo finalizzato ad assicurare il pieno rispetto delle norme italiane ed europee in materia di protezione dell’ambiente e delle spedizioni dei rifiuti compreso il riciclaggio delle parti di metallo dello scafo.

La manovra di disormeggio e la successiva formazione del convoglio per il rimorchio si è svolta con l’apporto di tre rimorchiatori portuali e l’ausilio della Corporazione dei piloti dello stretto, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Messina. Il trasferimento della nave Logudoro permette anche di recuperare importanti spazi portuali da impiegare per l’ormeggio di navi operative.

La nave venne varata il 3 giugno 1988 nei cantieri navali di Palermo ed è stata in attività fino al 2016.