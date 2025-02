Vulcano, in primavera pronto il nuovo pontile

«Ha invece ben resistito (insieme a quello di Panarea) – spiega il tecnico Davide Ferlazzo – il nuovo pontile aliscafi, lavori consegnati formalmente a novembre 2022 e che, in linea con il cronoprogramma, vedranno la messa in esercizio in primavera. Allo stato attuale risultano in corso di prefabbricazione le necessarie ringhiere che verranno montate contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione del faro di testata e dell’illuminazione di base. Inoltre, si evidenzia che, a differenza di tutto il resto dell’area portuale, il pontile in esecuzione non ha subito alcun tipo di danno se non limitatamente ai giunti che separano i tre impalcati e che hanno assolto alla funzione cui sono destinati».

Invece problemi vi sono ancora nello scalo provvisorio degli aliscafi. «La settimana scorsa era già successo – racconta l’isolana Rosalba Basile - ora altro increscioso episodio. Ancora passerella in mare con aliscafo attraccato. Per fortuna è andata bene anche stavolta, ma se in quel momento ci fossero stati dei passeggeri poteva essere una tragedia. Ne hanno sistemato uno, ma a quanto pare qualcosa non va ed a salire o scendere si rischia di finire in mare. Adesso con urgenza bisogna sistemare gli attracchi. Non si può mettere a rischio vita e si ha diritto ad una mobilità sicura». E ancora. «Appena qualche sera fa – puntualizza - l'aliscafo non è riuscito ad attraccare e ha portato tutti a Lipari con un poco di risacca. Eppure a Milazzo l’agenzia aveva fatto i biglietti. Motivo? Alcuni aliscafi che non hanno particolari eliche non possono attraccare. Ecco perché servono i due scali».